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Siverek'te İngilizce'yi sahneye taşıyan gösteri

Siverek'te İngilizce'yi sahneye taşıyan gösteri
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Şanlıurfa Siverek'teki Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği İngilizce Yıl Sonu Gösterisi'nde öğrenciler tiyatro, şiir ve müzik performanslarıyla dil becerilerini sergiledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim veren Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yıl Sonu Gösterisi, öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, İngilizce dil becerilerini sahne performanslarıyla sergiledi. Okulun 5, 6 ve 7'inci dil sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan programda tiyatro, şiir, müzik ve monolog gösterileri yer aldı. Öğrenciler, İngilizce olarak sahneledikleri "Alice Harikalar Diyarında", "Pinokyo" ve "Uyuyan Güzel" adlı tiyatro oyunlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

"Pinokyo" oyununun ardından aynı tema üzerine hazırlanan müzikal gösteri de beğeniyle izlendi. Program kapsamında şiir koro gösterisi, solo şarkı performansları ve çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından "Those Were The Days" ve "Sway" adlı şarkılar seslendirilirken, Halil Cibran'ın "Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil" şiiri okundu. Ayrıca "Hasbi Rabbi" ilahisi seslendirilirken, Shakespeare'in ünlü "Olmak ya da olmamak" monoloğu da sahnelendi. İki gün süren etkinlik boyunca öğrenciler, İngilizceyi günlük hayatta kullanma becerilerini sergileme fırsatı bulurken ekip çalışması, sorumluluk alma, zaman yönetimi ve özgüven gibi önemli kazanımlar elde etti.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Celal Koç, dil sınıflarında eğitim gören öğrencilerin İngilizce tiyatro, şiir ve şarkı programıyla önemli bir başarı ortaya koyduklarını belirterek, "Bu tür etkinliklerle bölgemizde var olan İngilizce diline yönelik önyargı ve çekingenliğin kırılmasına katkı sunduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

İngilizce öğretmeni Hacer Ulusoy ise ailelerin çocuklarını sahnede gururla izlemelerinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin emeklerinin alkışlarla karşılık bulması hem bizleri hem de velilerimizi duygulandırdı. Oluşan bu güzel atmosfer, öğrencilerimizin okula olan aidiyet duygusunu daha da güçlendirdi" diye konuştu.

Etkinlikte Pinokyo karakterini canlandıran 5/B sınıfı öğrencisi Mahmut Yeşildağ da bu tür organizasyonların İngilizce öğrenimine önemli katkı sunduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul yönetimi, öğrencilerin yabancı dil gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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