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Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi düzenlenecek
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Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl yapılan film festivalinin ikincisi bu yıl 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde valilik ve belediye işbirliğiyle düzenlenecek festivale, kurmaca ve belgesel filmlere ilgi duyan herkes katılabilecek. Filmlerin seyircilerle buluşturabileceği ulusal ve uluslararası alanda katılıma açık bir sinema platformu oluşturulacak.

7 Nisan'da yarışma filmleri için açılan sisteme 700'e yakın belgesel ve kurmaca film başvurusu yapıldı. Başvurular 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5'er film finale kalacak. Finale kalan filmler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek. Yarışmayı kazanan filmler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından festivalde gösterilecek filmlerde de ağırlıklı olarak aile temasına önem verildi. Festivale birçok ünlü ismin de katılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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