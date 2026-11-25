Sivas'ta "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri 27 Kasım'da düzenlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konserini 27 Kasım Cuma saat 19.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde verecek. Koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki sanatçılar, Urfa ve Kerkük türkülerini koro ve solo seslendirecek.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri düzenlenecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları koro ve solo olarak Urfa, Kerkük ve çeşitli bölgelerin sevilen türkülerini ve ezgilerini seslendirerek müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşatacak.
Kaynak: AA