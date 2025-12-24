Sivas'ta 'Su Seferberliği' temalı resim yarışması düzenlendi

Sivas'ta "Su Seferberliği" temalı resim yarışması gerçekleştirildi.

Burhan Haksever İlkokulu'nda çevre bilincini oluşturmak ve suyun önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasında, öğrenciler eserlerini sergiledi.

Yarışmada, Beyza Şahin birinci, Bilgehan Yaraş ikinci ve Enes Şahin üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren ve okulda örnek davranış sergileyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü Kenan Sarı, su tasarrufu konusunda bilinç oluşturmak amacıyla resim yarışması düzenlediklerini söyledi.

Sarı, yarışmaya destek veren Sen de Gülümse Derneği Başkanı Pehlül Polat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Programa, Sivas Belediyesi Özbelsan AŞ Genel Müdürü Yunus Kantar, MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Uğur Görgen, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Gülümser Yılmaz, İmranlılar Derneği Başkanı Durhan Alıç, Sivas Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erhan Yılmaz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanvekili Şükran Küçek ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Fatih Erdem katıldı.