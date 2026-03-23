Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Sivas'ta gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliklerinde Vali Yılmaz Şimşek, bayramın birlik ve beraberlik simgesi olduğunu vurguladı. Etkinlikte halk oyunları gösterileri, protokol üyelerinin demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüelleri yer aldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Zanaatkarlar Çarşısı ve Müzesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi, köklü kültürün en anlamlı değerlerinden biri olan Nevruz Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Şimşek, "Nevruz, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan, milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan kadim bir bayramdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan bu anlamlı gün, farklı toplulukları, farklı renkleri ve farklı gönülleri aynı sevgi, aynı muhabbet ve aynı kardeşlik ikliminde buluşturmaktadır." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Nevruz'un demir dağın eritilip Ergenekon'dan çıkışın bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Uzun, Nevruz'un Türklerin yeniden tarih sahnesine çıktıkları bir tarih olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, Şimşek ve protokol üyeleri, demir dövüp, yumurta tokuşturdu.

Programda il protokolü, yakılan Nevruz ateşinin üstünden atladı.

Program, okçuluk ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Trump'tan beklenmedik bir çıkış daha! Oğul Hamaney'e mesajı bomba
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Olise'nin giyim tarzına bakın

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı