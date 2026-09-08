Haberler

Sivas’ta müzelerin ziyaretçi sayısı yüzde 46 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2024'te 439 bin 809 iken 2025'te 642 bin 197'ye yükseldi. Bu verilerle birlikte kentte müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2025 yılında 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 46 oranında arttı.

Geçtiğimiz yıl Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müzede bulunan eser sayısı 15 bin 338, bu eserleri ziyaret eden kişi sayısı 220 bin 109 oldu. Bahsi geçen dönemde kentte bulunan 5 özel müzede bulunan eser sayısı bin 417, bu müzeleri ziyaret eden kişi sayısı ise 422 bin 88 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor

Habere tıklayan Fener taraftarı "Nereden nereye" demeden edemiyor
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar
İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Önce ev hapsi verildi, itiraz üzerine tutuklandı
Macaristan’dan 10 Rus diplomata 'ülkeyi terk edin' talimatı

Macaristan-Rusya hattında gerilim! 10 diplomat için karar çıktı
12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi

12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an