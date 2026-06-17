Sivas'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı

Sivas'ta ilkokul öğrencilerince çevre temizliği yapıldı.

Burhan Haksever İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenler Sevda Demir ve Sevil Çifci gözetiminde okul bahçesinde ve Kaleardı Mahallesi'ndeki çocuk parkında eldivenleri ve maskelerini takarak çevre temizliği yaptı.

Sınıf öğretmeni Sevda Demir, "en iyi temizlik çevreyi kirletmemektir" sloganıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre bilincini çocuklara aşılamayı hedeflediklerini belirten Demir, "Yaşadığımız çevre hepimizin sorumluluğu altındadır. Her birimizin yapacağı küçük bir dokunuşla çok güzel bir çevrede yaşam sürdürebiliriz. Bu düşünceyle her öğrencimizin de temizlik anlayışının ve bilincinin gelişmesi için öğrencilerimizle temizlik çalışması yaptık." dedi.

Öğretmen Sevil Çifci de çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinerek çevre bilincini artırmak, doğa sevgisini pekiştirmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Rüzgar Polat ise doğa sevgisini, temizlik anlayışını ve bilincini anlatıp öğreten öğretmenlerine teşekkür etti.