Sivas'ta "Gündönümü Şiir Akşamları" programı düzenlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından, "kadın şairlerle şiir yolculuğu" temalı Gündönümü Şiir Akşamları-16 program gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Programda kadın şairlerin şiirleriyle geceye renk katacağını belirten Yılmaz, "Şiir insanın iç dünyasında benzer kapılar açar, düşünceyi derinleştirir, duyguları görünür kılar ve bizi birbirimize yaklaştırır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri de seslendirdikleri türkülerle programa renk kattı.

Program sonrası Yılmaz, etkinliğe katılan şairlere teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.