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Sivas'ta 11. Kitap Günleri Başladı

Sivas'ta 11. Kitap Günleri Başladı
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Sivas'ta, 21-27 Ekim tarihleri arasında Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Sivas Kitap Günleri etkinliği, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'un katılımıyla başladı. Yüzlerce yayınevinin yer aldığı etkinlikte, yazarlar imza günleri ve söyleşiler yapacak.

Sivas'ta düzenlenen 11. Sivas Kitap Günleri başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilki 2011 yılında düzenlenen ve günümüze dek uzun soluklu olarak devam ederek Sivas ile özdeşleşen kitap günlerinin 11'incisi Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin destekleriyle başladı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve kitapseverler katıldı.

Açılışta konuşan Şimşek, bu yıl etkinliği, özellikle üniversite öğrencilerinin daha fazla istifade edebilmeleri amacıyla 21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğe yüzlerce yayınevinin katıldığını aktaran Şimşek, "Onlarca yazarın söyleşi ve imza gününün yer aldığı, sosyal ve kültürel içerikli programlara tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca sinema günleri kuşağı ile bu sektörde önemli başarılara imza atmış olan renkli simalar da sevenleri ile buluşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat

Yerel Haberler Yılmaz Şimşek Kültür Sanat Etkinlikler Adem Uzun Yaşam sivas

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