Sivas Katliamı'nın 30. Yılında Anma Etkinliği Düzenlenecek

Sivas Katliamı'nın 30. yılında, Torbalı Belediyesi ile Torbalı Aşık Mahzuni Şerif Cem ve Kültür Evi iş birliğiyle İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek. Torbalı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü aydın ve 2'si otel görevlisi 35 canın yitirilmesinin 30'uncu yılında anma programı düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde, yarın ilk olarak saat 16:00'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in konuşmacı olarak katılacağı, Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde yürütülecek bir panel; saat 20:30'da ise Cevdet Bağca, Delal Kahraman ve Bahtiyar Vural'ın sahne alacağı bir dinleti düzenlenecek. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 'Tam 30 yıl önce bu ülkenin aydınları canice yakıldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve bugün hala faillerinin birçoğunun tespit edilemediği, bazılarınınsa zaman aşımından yararlandığı bu katliam nedeniyle Torbalı'da anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Panel ve dinletimize tüm ilçe sakinlerimizi davet ediyoruz' dedi.

Sivas Katliamı'nın 30. yılında, Torbalı Belediyesi ile Torbalı Aşık Mahzuni Şerif Cem ve Kültür Evi iş birliğiyle İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek.

Torbalı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü aydın ve 2'si otel görevlisi 35 canın yitirilmesinin 30'uncu yılında anma programı düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde, yarın ilk olarak saat 16: 00'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in konuşmacı olarak katılacağı, Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde yürütülecek bir panel; saat 20: 30'da ise Cevdet Bağca, Delal Kahraman ve Bahtiyar Vural'ın sahne alacağı bir dinleti düzenlenecek.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Tam 30 yıl önce bu ülkenin aydınları canice yakıldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve bugün hala faillerinin birçoğunun tespit edilemediği, bazılarınınsa zaman aşımından yararlandığı bu katliam nedeniyle Torbalı'da anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Panel ve dinletimize tüm ilçe sakinlerimizi davet ediyoruz" dedi.