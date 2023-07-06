Sivas Katliamı Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlenecek

Çiğli Belediyesi, 1993 yılında Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri sırasında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydın için anma töreni düzenleyecek. Tören kapsamında fidanların önlerinde adlarının yazılı olduğu anı taşlarına karanfil bırakılacak ve Hasret Gültekin Türkü Müzikali ve Konseri gerçekleştirilecek.

Çiğli Belediyesi, 1993 yılında Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında şehre gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydın için bugün anma töreni düzenleyecek.

Çiğli'de, 30 yıl önce Madımak Oteli'nde düzenlenen gerici saldırı sonucunda hayatını kaybeden aydınlar anısına dikilen fidanların önlerinde adlarının yazılı olduğu anı taşlarına karanfil bırakılacak. Evka 2 Mahallesi'nde bugün Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün katılımıyla saat 19.30'da düzenlenecek törenin ardından saat 21.00'de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda Deniz Türkan'ın sahne alacağı Hasret Gültekin Türkü Müzikali ve Konseri yapılacak.

Tüm İzmirlileri anma etkinliklerine davet eden Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"2 Temmuz yüreğimizde derin yaraların açıldığı katliamın yıl dönümü. 30 yıl önce Sivas'ta aydınlarımız canice yakıldı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen ve bugün hala faillerinin birçoğunun tespit edilemediği, bazılarınınsa zaman aşımından yararlandığı bu vahim olay nedeniyle Çiğli'de anma düzenleyeceğiz. Aydınlarımızın isimleri o ağaçlar ile beraber yaşayacak. Sivas'ta kaybettiğimiz halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'i ve diğer aydınlarımızı da birbirinden değerli türküler eşliğinde anacağız. İzmirli tüm hemşehrilerimizi aydınlarımızı anmaya davet ediyoruz."