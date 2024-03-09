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Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konser verdi

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Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konserde kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konser sonrası çiçek takdim edildi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak katıldı.

Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Muhsin Yazıcıoğlu Yeşilay Haftası Sivas Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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