Sivas Devlet Tiyatrosu'ndan 'Berlin Berlin' Oyunu

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)" oyununu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alınan, Ebru Kara tarafından Türkçe'ye çevrilen oyunun yönetmenliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.

Oyunda İnanç Keteci, Kardelen Göktaş, Abdulsamet Sünbül, Elif Yalçın, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Evsen, Belgin Ünlü, İsmail Tütüncü, Furkan Burak Işıkdemir ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

"Berlin Berlin", soğuk savaş yıllarının en son döneminde Berlin Duvarı'nın Doğu Almanya tarafının gölgesinde geçen müthiş komik talihsizliklerle dolu bir kaçış hikayesini anlatıyor.

Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 11 Ekim Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

Biletler "www.biletinial.com" internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilecek.