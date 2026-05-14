Sivas Devlet Tiyatrosu "Esas Misafir" adlı oyunu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu, Brent Askari'in yazdığı 'Esas Misafir' adlı oyunu, 16 Mayıs'ı da kapsayan günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Oyun, Greg ve eşi Emily'nin düzenlediği kritik bir davette gelişen olayları konu alıyor.

Brent Askari'in kaleme aldığı, çevirmenliğini Burçin Eminoğlu'nun yaptığı, Birkan Görgün'ün yönettiği oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 16 Mayıs Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru, Tolga Karasu, Çağatay Eker, Deniz İnci Yenilmez, İlayda Alakoç Ünel, Özgen Özgür Tekiner, Celal Can Tanrıveroğlu ve Hayal Ekici rol alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Greg ve eşi Emily, evlerinde Greg'in üniversiteden meslektaşı Profesör Stilton'ı ağırladıkları seçkin bir kokteyl daveti düzenler. Bu davet, Greg'in üniversitedeki akademik geleceği için kritik bir eşiktir çünkü Profesör Stilton'ın vereceği destek, kadro alması anlamına gelmektedir. Ancak gecenin düzeni, davetsiz gelen Greg'in kardeşi Dylan ile bozulur. Hayata karşı fazlasıyla rahat, patavatsız ve kontrolsüz olan Dylan'ın iyi niyetli müdahaleleri, Greg'in titizlikle kurduğu imajı adım adım yerle bir eder. Kısa süre sonra Emily'nin sınır tanımayan, paranoyak ve her durumu felaket senaryosuna dönüştüren kardeşi Margaret de eve dahil olur ve evdeki kaos geri dönülmez bir noktaya ulaşır."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
