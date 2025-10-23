Haberler

Sivas Devlet Tiyatrosu, 'Berlin Berlin' Oyunu ile Tiyatroseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Sivas Devlet Tiyatrosu, Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras'ın kaleme aldığı 'Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)' oyununu, 19.30 ve 14.00'de sahnelemeye devam ediyor. Oyun, Doğu Almanya'dan Batı Berlin'e kaçış hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)" oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.

Oyunda İnanç Keteci, Kardelen Göktaş, Abdulsamet Sünbül, Elif Yalçın, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Evsen, Belgin Ünlü, İsmail Tütüncü, Furkan Burak Işıkdemir ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 25 Ekim Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Tiyatronun konusu şöyle:

"Berlin Berlin, Soğuk Savaş yıllarının en son döneminde, Berlin Duvarı'nın Doğu Almanya tarafının gölgesinde geçen müthiş komik talihsizliklerle dolu bir kaçış hikayesi. Emma ve Ludwig, Berlin'in Doğu tarafında yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çifttir. Doğu Almanya'nın baskıcı komünist düzeninden bıkmış olan kahramanlarımız, kapitalist dünyayı temsil eden Batı tarafına geçerek hayatlarını özgürce yaşamanın hayalini kurmaktadırlar. Emma, Berlin Duvarı'nın dibindeki bir evde yaşayan yaşlı ve yatalak hasta bir kadına bakmak için işe girer. Ama asıl plan, evin salonundaki gizli kapıyı bulup, evin altındaki gizli mahzene inmek ve Berlin Duvarı'nın altından geçen gizli tünelleri kullanarak Batı Berlin'e kaçmaktır."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
