İki Kolunu Kaybeden Haluk Tokat, Engelli Bireylere İstihdam Sağlayarak Umut Oluyor

MEHMET KARA - İki kolunu kaybettiği iş kazasının ardından hayata yeniden tutunmak için sokaklarda kalem ve kuruyemiş satmaya başlayan Haluk Tokat, bugün kurduğu işletmede engelli bireylere istihdam sağlayarak birçok kişiye umut oluyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kendi kurduğu işletmesinde özellikle ağır engelli bireyler ile kadınlara iş imkanı sunan ve ürünlerini "Engel tanımayan lezzetler" sloganıyla tüketicilerle buluşturan Tokat, yaşadığı tüm zorluklara rağmen "asla pes etmeyin" mesajı veriyor.

Mesleğe seyyar satıcılıkla başlayan Tokat, bugün kurduğu işletmede çalıştırdığı engelli bireylerle hem onların hayatına dokunmayı amaçlıyor hem de sosyal medya hesabından çektiği videolar ile kendisi gibi olan engellileri cesaretlendirip engelli bireylere karşı farkındalığı geliştirmeyi hedefliyor.

Tokat, AA muhabirine, yaşadığı tüm zorluklara rağmen sürdürdüğü ticaret serüvenini ve engellilere cesaret ve ilham olan hikayesini anlattı.

İki kolunu, 30 yaşındayken çalıştığı yerde yüksek gerilime kapıldığı iş kazası nedeniyle kaybettiğini belirten Tokat, uzun yıllar süren zorlu tedavi sürecine rağmen hayata küsmek yerine bir şekilde yeniden ayağa kalkmanın yollarını bulmaya çalıştığını ifade etti. Tokat, ameliyat ve tedavi sonrasında yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"2009 yılında kendi şirketimde çalışırken ağır bir iş kazası geçirdim. Uzun ve çok zorlu bir tedavi süreci oldu. 17 ameliyattan sonra gözlerimi açtığımda artık her iki kolumun da olmadığını fark ettim. Hayatım birden değişmişti. 30 yaşındaydım. Her işimi görebiliyordum, araba kullanmayı çok seviyordum. İlk sorduğum soru da 'Ben artık araba kullanamayacak mıyım?' olmuştu. Çok üzüldüm. Çok zor günlerim, anılarım oldu. Anne baba rahmetli olduğu için çok zor zamanlar geçirdim. Ama bir şekilde hayata tutunmam gerektiğini düşündüm."

Hayata yeniden çalışarak tutunabileceğini düşünerek bir süre sonra seyyar satıcılık yapmaya başladığını aktaran Tokat, sırtına aldığı küfesiyle önce kalem satmaya başladığını, sonrasındaysa Bayrampaşa Sebze Hali'nde bugün Haluk Çerez olarak bilinen markasının temelini oluşturan seyyar kuruyemişçilik mesleğini yaptığını söyledi.

Daha sonra farklı işlere girdiğini ancak büyük kayıplar yaşadığını anlatan Tokat, "Lokanta açtım ve battım. 17 haczim olmuştu. Pandemi döneminde bile seyyar şekilde kuruyemiş satmaya devam ettim. Sonra 'Haluk Çerez' markasını kurmaya karar verdim." dedi.

"Özellikle ağır engelli bireylere iş vermek istedim çünkü onlara fırsat verilmiyor"

Tokat, özellikle ağır engelli gruplarında bulunan kişileri işe almak için özel bir hassasiyet gösterdiğine işaret ederek, onların hayatta zaten geri planda tutulduğunu, en azıdan iş hayatlarında onlara kucak açıp kendi emeklerinin karşılığını verebilecek bir yapı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok noktasına ürün gönderen bir işletmenin sahibi haline geldiğini anlatan Tokat, "2021 yılında Başakşehir'de, tek başıma geldiğim koskoca İstanbul'da artık bir dükkanım vardı. İlk çalışan arkadaşım Sümeyye engelli arkadaşımdı. Sadece kendim için değil, benim gibi engelli bireylere de umut olmak istiyordum. Şu an 25 kişiyiz. 6 engelli arkadaşımız bizimle çalışıyor. Özellikle ağır engelli bireylere iş vermek istedim çünkü çoğu yerde onlara fırsat verilmiyor. İnsanlar önce engelimize değil kalbimize ve karakterimize baksın." dedi.

Tokat, engelli bireylerin yalnızca belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hayat çok güzel. Sevdiklerinizin elini tutun, onlara sarılın. Ben maalesef yapamıyorum ama sizler yapabilirsiniz, elinizde imkan varken bunun lütfen kıymetini bilin. ve engellilerin de bu hayatın, yaşamın bir parçası olduğunu unutmayalım, onları sadece Engelliler Haftası diye bir haftaya sığdırmayalım" ifadelerini kullandı.

"Çok kapılara gittim, başvurular yaptım ama insanlar bu konuda çok negatif ayrımcılık yapıyor"

Tokat'ın işletmesinde çalışan engelli bireyler de yalnızca bir iş sahibi olmadıklarını, aynı zamanda kendilerini değerli hissettikleri bir aile ortamı bulduklarını anlatıyor.

İşletmede çalışan 31 yaşındaki Sümeyye Demirci de uzun yıllar iş bulabilmek için mücadele edenlerden.

Doğuştan serebral palsi hastası olduğunu anlatan Demirci, "Haluk Bey ile 2021 yılında bu yolculuğa çıktık. Kendisi benim hayatımda çok büyük bir yere sahip çünkü ben çalışmayı çok bekledim. Çok kapılara gittim, başvurular yaptım ama insanlar bu konuda çok negatif ayrımcılık yapıyor." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır işletmede çalıştığını, engelli engelsiz ayrımının yapılmadığı bu yerde çalışmanın aile ortamını aratmadığını belirten Demirci, şunları söyledi:

"Asıl işim ceviz kırmak ama bu süreçte işimize dair birçok şeyi yapabileceğimizi de yaşayarak görmüş oldum. Bu da benim için çok kıymetli. Haluk Bey'le tanışmamız arkadaşım vasıtasıyla olmuştu. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarım ile olan ilişkimiz de benim için çok kıymetli. Çünkü bize bizim için zor olan şeyleri bize hissettirmeden kolaya çeviriyorlar."

Engelli bireylere umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunan Demirci, "Ben bugünler için tam 7 yıl bekledim. Çok zor, hayal kırıklıkları oluyor ama sabredince oluyor. Yıldızları değerli kılan karanlıktır. Kimsenin sizin ışığınızı söndürmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan Murat Çevik ise çocuk felci nedeniyle hayatı boyunca yürüyemediğini anlatırken, çalıştığı ortamdan ise çok mutluluk duyduğunu, burada kendisini farklı hissetmediğini ifade etti.

Çevik, engellilerin de muhakkak iş bulabileceğini, bunun işverenlerin bu alanda daha anlayışlı ve eşitlikçi bir tavır sergilemesiyle gerçekleşebileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her engelli bireyin yapabileceği mutlaka bir iş vardır. İnsanlar engellilere iş imkanı sağlasın istiyoruz. Çalışınca engelli olduğunuzu unutuyorsunuz. Buradaki arkadaşlarımız da hiçbir zaman eksikliğimizi hissettirmiyor. Yemeğimizden suyumuza kadar yardımcı oluyorlar. Yere düşen bir ürünü kaldırırken bile destek oluyorlar. Biz burada gerçekten bir aile gibiyiz. Allah razı olsun. Onları da çok seviyoruz."