İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Küresel jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye operasyonlarından çıkma kararı aldığını duyurdu. İtalyan grup, JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisselerinin büyük bölümünü yerli üretici Jantsa’ya devretmek için resmi süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ardından netleşti. Sermaye artırımı ve hisse devrine ilişkin yasal işlemlerin resmen başladığı bildirildi.

JANTSA ŞİRKETTE TAM KONTROLÜ ALACAK

Pay devir anlaşmaları kapsamında Magnetto Wheels grubunun farklı iştirakleri üzerinden sahip olduğu hisseler Jantsa’ya geçecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın şirketteki pay oranının yüzde 99’un üzerine çıkması bekleniyor. Böylece şirketin yönetim ve operasyonel kontrolü tamamen yerli sermayeli üreticiye geçmiş olacak.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN KARAR

Sektör temsilcileri, Magnetto Wheels’ın Türkiye’den çekilme kararının otomotiv yan sanayisinde yaşanan küresel dönüşüm, artan maliyet baskıları ve yeniden yapılanma süreçleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlara göre özellikle son dönemde Avrupa merkezli otomotiv şirketleri, üretim maliyetleri ve küresel rekabet nedeniyle operasyonlarını yeniden şekillendirmeye başladı.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

İtalyan grubun Türkiye pazarından çıkışı, otomotiv sektöründe son dönemde art arda gelen yeniden yapılanma hamlelerinin son örneklerinden biri olarak yorumlandı.

Sektör kaynakları, devir sürecinin tamamlanmasının ardından Jantsa’nın yerli üretimde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade ediyor.

