Haberler

Yanmış cesedi bulunan kadının ziynet eşyaları ve parası, cinayet şüphelisinin otomobilinden çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında yanmış cesedi bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Dilek Doğan'ın 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dönmez'e ait, iki bileziğin de aralarında bulunduğu ziynet eşyaları ile alışveriş için yanına aldığı 30 bin TL de Doğan'ın otomobilinde bulundu.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı sonrası 18 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Şüpheli Dilek Doğan ifadesinde, hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Doğan, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Doğan, sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 'Kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİRLİKTE ALIŞVERİŞ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Aile dostu olan Emine Dönmez ile Dilek Doğan'ın cinayet günü alışveriş için bir araya geldikleri ortaya çıktı. Dönmez'in Kurban Bayramı öncesinde torunları için alışveriş yapmak amacıyla Kemeraltı'na gitmek için Doğan ile sözleşip, buluştukları belirtildi. Doğan'ın, Buca'da yaşayan Dönmez'i otomobiliyle aldıktan sonra birlikte yola çıktıkları saptandı. Öte yandan Emine Dönmez'in eşinin olay günü saat 16.30 itibarıyla defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen ulaşamadığı da ortaya çıktı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BİLE YAPMIŞ

Cinayeti reddeden Dilek Doğan'ın 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu bulunduğu belirlendi. Öldürülen Dönmez'e ait, iki bileziğin de aralarında bulunduğu ziynet eşyaları ile alışveriş için yanına aldığı 30 bin TL nakit para da Doğan'ın otomobilinden çıktı. Emine Dönmez'in, bir süre önce evlenen Dilek Doğan'ın nikah şahidi olduğu da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen kararı en sonunda verdi!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu