Malatya'da deprem sonrası içme suyunda bulanıklık oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Gündüzbey Kaptajı'nda bulanıklık oluştu. MASKİ ve Valilik, suyun berraklığı normale dönene kadar vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bugün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey Kaptajı'nda bulanıklık olduğu bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MASKİ Genel Müdürlüğü ile Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, depremin etkisiyle su kaynaklarında doğal hareketlilik meydana geldiği ve bu nedenle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği ifade edildi.

MASKİ'nin açıklamasında "Battalgazi İlçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey Kaptajımızda bulanıklık meydana gelmiştir. Depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlenmektedir. Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme, kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup, gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir." Denildi.

Malatya Valiliği'nin açıklamasında da "Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur." uyarısı yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
