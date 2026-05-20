Maymunla öpüşen Vinicius Junior'un eski sevgilisi başına iş açtı

Vinicius Junior’un eski sevgilisi Virginia Fonseca’nın Dubai Hayvanat Bahçesi’nde bir maymunu dudağından öpmesi büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası hakkında soruşturma açılabileceği iddiaları gündeme geldi.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’dan ayrılan Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca’nın Dubai’de yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı. Genç fenomenin hayvanat bahçesinde bir maymunu dudağından öpmesi sonrası soruşturma iddiaları gündeme geldi.

MAYMUNU DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Virginia Fonseca, Dubai Hayvanat Bahçesi ziyaretinden görüntüler paylaştı. Görüntülerde Brezilyalı fenomenin bir maymunu dudağından öptüğü anlar yer aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi Virginia Fonseca’ya tepki gösterdi. Özellikle görüntülerin Vinicius Junior’ın geçmişte yaşadığı ırkçılık olaylarıyla ilişkilendirilmesi dikkat çekti.

“IRKÇI İMA” YORUMLARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar görüntülerin ima içeren ırkçı bir hareket olarak değerlendirilebileceğini savundu. Brezilya basınında da olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA İDDİASI GÜNDEMDE

Ortaya çıkan tepkilerin ardından Virginia Fonseca hakkında inceleme veya soruşturma başlatılabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Henüz resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

VINICIUS DETAYI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Virginia Fonseca’nın bir dönem Vinicius Junior ile ilişki yaşaması olayın daha da büyümesine neden oldu. Real Madridli yıldızın geçmişte sık sık ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle görüntüler büyük hassasiyet yarattı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Virginia Fonseca cephesinden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler şimdi Brezilyalı fenomenin vereceği olası yanıta çevrildi.

Alper Kızıltepe
