Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop’un 812 yıllık fetih coşkusu tuvallere yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop’un 812 yıllık fetih coşkusu tuvallere yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında düzenlenen canlı performans resim etkinliğinde, 13 öğretmen ve 65 öğrenci kentin tarihi ve kültürel değerlerini tuvallere taşıdı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü kapsamında düzenlenen canlı performans resim etkinliğinde, 13 öğretmen ve 65 öğrenci kentin tarihi ve kültürel değerlerini tuvallere taşıdı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip 11 farklı noktasında "Canlı Performans Resim Etkinliği" gerçekleştirildi.

Saat 10.00 ile 15.00 arasında düzenlenen etkinliğe 13 öğretmen ve 65 öğrenci katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde Sinop'un tarihi yapılarını ve kültürel değerlerini resmederek fetih yıl dönümü kutlamalarına sanatla katkı sundu. Etkinlik; Şehir Kulübü, Eski Jandarma Binası, Tarihi Cezaevi, Saat Kulesi, Alaaddin Camii, Seyit Bilal Camii, Sinop Kütüphanesi, Adliye Binası, Pervane Medresesi, Sinop Kalesi ve Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan da etkinlik kapsamında resim sergi alanlarını gezdi. Vali Özarslan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel eşlik etti. AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da sergiyi gezenler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

Test uçuşu tamam! Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'yi mest edecek proje
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı