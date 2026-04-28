Sinop Tarihi Cezaevi'nde ziyaret saatlerine yeni düzenleme

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, 1 Mayıs itibarıyla yaz sezonu çalışma saatleri uygulamasına geçiliyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, kentin simge yapılarından biri olan ve yerli-yabancı turistlerin uğrak noktası konumundaki Tarihi Cezaevi'nin ziyaret saatleri güncellendi. 01 Mayıs - 01 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, müze kapılarını sabah 09.00'da açacak ve akşam 19.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Yaz sezonu boyunca hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak mesai saatlerinde, müzenin rutin bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olacağı bildirildi. - SİNOP

