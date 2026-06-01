Bayramda Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'ne 9 bin 388 ziyaretçi

Sinop'un önemli kültürel mirasları arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Müze, 4 günlük bayram süresince toplam 9 bin 388 kişiyi ağırladı.

1887-1999 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan ve 2000 yılında müzeye dönüştürülen tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl yeniden ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. Bayram tatilinde de kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu müzede yer alan koğuşlar, hücreler, zindanlar ve özel sergileme alanları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Dönemin izlerini taşıyan yüzlerce eserle geçmişe yolculuk yapan ziyaretçiler, müzenin yeni yüzünü de yakından görme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini modern müzecilik anlayışıyla buluşturarak kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı