Sinop'un kültürel tarihi yapay zeka ile hazırlanan kısa filmle bugüne taşındı

Sinop'ta, kentin kültürel tarihi, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan "Geçmişin Sesi" kısa filmi ile bugüne aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tasarım Kulübü tarafından hayata geçirilen, "Sinop'un Görsel Hafızası Yapay Zeka ile Tarif Fotoğraflarından Kısa Film Üretim Projesi" kapsamında hazırlanan "Geçmişin Sesi" adlı kısa film, izleyiciyle buluşturuldu.

Kente ait eski fotoğraf karelerinde yer alan anılar ve yaşanmışlıkların yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırıldığı filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'u ziyaret ettiği güne ilişkin canlandırma da yer aldı.

Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezindeki sinema salonunda gösterime sunulan kısa film, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kısa filmin gala gösteriminde, projede yer alan öğrenciler ile destek sunanlara katılım ve teşekkür belgesi verildi.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan, AA muhabirine, hazırladıkları projeyle kentin kültürel hafızasının devamlılığına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerinin, filmi hazırlama sürecinde hem eski fotoğraflara ulaşmak hem de bu fotoğrafların hikayelerini öğrenebilmek için özveriyle çalıştıklarını belirten Ceylan, "Yapay zekayla hazırlandığı için filmin içinde gerçek hiç kimse yok. Fotoğraflar ve iki ana karakterimiz var. Ana karakterler, bizim öğrencilerimiz. Onların yüzlerini klonlayarak yapay zekada hareketlendirdik. Filmde, öğrencilerimiz buldukları bir fotoğrafla 1900'lü yıllara ait bir Türk evine ışınlanıyor ve hikaye burada başlıyor. O noktadan sonra elimizdeki tarihi Sinop fotoğraflarını hareketlendirerek bir kurgu oluşturmuş olduk." dedi.

Grafik Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve proje yürütücüsü Meryem Cin de projenin hazırlanma sürecinde farklı kurumlarla işbirliği yaptıklarını dile getirerek, "Biraz gerilimi yüksek ve içinde heyecan barındıran bir film oldu. Heyecanı da var gerilimi de mutluluğu da. Yani geçmişin sesini bugüne taşıdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.