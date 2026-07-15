Sinop'ta '15 Temmuz' paneli

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu panel düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), dini değerleri ve toplumun ortak manevi kavramlarını istismar ederek faaliyet yürüttüğünü belirterek, örgütün gerçek amacını gizleyip gençlerin geleceklerini kararttığını ifade etti. Vali Özarslan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan yapıların amaçlarından vazgeçmediğini vurgulayarak, şer odaklarının farklı yöntemlerle dini, inancı ve toplumsal bütünlüğü istismar etmeye devam edebileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara rehavete kapılmamaları çağrısında bulunan Vali, aile hayatında ve toplumsal ilişkilerde güven, samimiyet, dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'un milletin ortak hafızasının, demokrasi kültürünün ve milli birlik şuurunun güçlü bir simgesi olduğunu belirten Vali, üniversitelere bu noktada önemli görevler düştüğünü kaydetti. .

Konuşmasının sonunda panelin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Panele protokol üyeleri, akademisyenler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı