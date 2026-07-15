Haberler

Sinop'ta "15 Temmuz" paneli

Sinop'ta '15 Temmuz' paneli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen panelde Vali Mustafa Özarslan, FETÖ'nün dini istismar ettiğini belirterek, vatandaşları rehavete kapılmamaya çağırdı ve toplumsal bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu panel düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), dini değerleri ve toplumun ortak manevi kavramlarını istismar ederek faaliyet yürüttüğünü belirterek, örgütün gerçek amacını gizleyip gençlerin geleceklerini kararttığını ifade etti. Vali Özarslan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan yapıların amaçlarından vazgeçmediğini vurgulayarak, şer odaklarının farklı yöntemlerle dini, inancı ve toplumsal bütünlüğü istismar etmeye devam edebileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara rehavete kapılmamaları çağrısında bulunan Vali, aile hayatında ve toplumsal ilişkilerde güven, samimiyet, dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 15 Temmuz'un milletin ortak hafızasının, demokrasi kültürünün ve milli birlik şuurunun güçlü bir simgesi olduğunu belirten Vali, üniversitelere bu noktada önemli görevler düştüğünü kaydetti. .

Konuşmasının sonunda panelin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Panele protokol üyeleri, akademisyenler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı