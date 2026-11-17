Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, "Mirasın İzinde, Ustaların Dizinde" projesi kapsamında Gerze ilçesinde ahşap oyuncak zanaatının inceliklerini yerinde inceledi.

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşatıcısı Adnan Karagülle'nin Gerze'deki ahşap oyuncak yapım atölyesini ziyaret etti. Öğrencileri atölyesinde ağırlayan Karagülle, ahşap oyuncak yapımının tarihçesi, kullanılan malzemeler ve üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette geleneksel zanaatın tarihi ve üretim süreçleri hakkında ustasından bilgi alan minikler, unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Geleneksel ahşap oyuncak yapımının inceliklerini ustasından öğrenen öğrenciler, teorik bilgilerin ardından uygulamalı çalışmaya katıldı. Hayal güçlerini kullanarak kendi oyuncak tasarımlarını oluşturan öğrenciler, daha sonra üretim aşamasına geçerek tasarımlarını ahşap oyuncaklara dönüştürdü.

Etkinlikle öğrencilerin geleneksel el sanatlarını tanımaları, kültürel miras konusunda farkındalık kazanmaları ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamaları amaçlandı.

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi yetkilileri, etkinliğe ev sahipliği yapan Adnan Karagülle'ye emeği ve kültürel değerlerin aktarılmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı