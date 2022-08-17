Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı Kültür Sanat Haberleri Dün yaşamını yitiren, Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi. Dün yaşamını yitiren, Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın cenazesi toprağa verildi. 87 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Yaylacık Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi sanatçının kızı Funda Karakuş, taziyeleri kabul etti. İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın da katıldığı cenaze töreni sonrası Pekkutsal'ın cenazesi, Buca Eski Mezarlığı'na defnedildi. Kemal Sunal filmleriyle tanındı İzmir'de 1935 yılında dünyaya gelen Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak komedi tarzında bir plak çıkardı. Buca Halkevi'nde sanat yaşamına başlayan Rıza Pekkutsal, İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. İstanbul'da da Muammer Karaca ile çalışan Rıza Pekkutsal, Cibali Karakolu filminde rol aldı. 1971-1979 arasında seslendirme sanatçılığı yapan Pekkutsal, 1980'lerde Kemal Sunal filmlerinde aldığı rollerle tanındı. Usta oyuncu, ilk dizi oyunculuğunu 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisinde "Hacı Gaffur" rolüyle yaptı. En son oynadığı film ise 2007 yapımı "Sıfır Dediğimde" filmi oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen ve yaklaşık 20 plakta imzası bulunan usta oyuncu, memleketi İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu. Kültür Sanat AA / Orhan Fatih Doğan İzmir Kültür Sanat Haberler

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