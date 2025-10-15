Sındırgı'da Kadınlar İmeceyle Tarhana Yapıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar, imeceyle tarhana yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yoğurdukları tarhana hamurunu, güneşte kurutarak kış aylarına hazırlıyor.

Yoğurt, biber, domates ve unun karıştırılmasıyla başlayan süreçte tarhana mahalle meydanlarında kurutuluyor.

Tarhana yapan kadınlardan Selma Yalçın, bahçelerinden toplandıkları ürünlerden kış hazırlığı yaptıklarını belirterek, el birliğiyle hazırlanan doğal tarhananın da yerel kültürün vazgeçilmezlerinden biri olduğunu kaydetti.