Haberler

Sındırgı'da Kadınlar İmeceyle Tarhana Yapıyor

Sındırgı'da Kadınlar İmeceyle Tarhana Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kırsal mahallelerde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle tarhana hamuru hazırlayıp kış aylarına hazırlık yapıyor. Yerel ürünlerle yapılan doğal tarhana, mahalle meydanlarında kurutuluyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar, imeceyle tarhana yapıyor.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yoğurdukları tarhana hamurunu, güneşte kurutarak kış aylarına hazırlıyor.

Yoğurt, biber, domates ve unun karıştırılmasıyla başlayan süreçte tarhana mahalle meydanlarında kurutuluyor.

Tarhana yapan kadınlardan Selma Yalçın, bahçelerinden toplandıkları ürünlerden kış hazırlığı yaptıklarını belirterek, el birliğiyle hazırlanan doğal tarhananın da yerel kültürün vazgeçilmezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.