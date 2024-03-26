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Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu Projesi ile Çocuklara Çevre ve Ağaç Bilinci Kazandırılıyor

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Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) hayata geçirilen Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu Projesi kapsamında köy köy gezen ekipler, sahneledikleri oyunlarla çocuklara çevre ve ağaç bilinci kazandırıyor.

Tiyatro kahramanlarının kullanılması yoluyla çocuklara orman, tabiat ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla 1997'de faaliyetine başlayan Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştı.

Özellikle ormanla iç içe yaşayan, ailelerinin geçim kaynağı orman olan çocukların eğitim gördüğü kırsal bölgelerdeki okullarda sahnelenen oyunlarla eğitim çalışması yapılıyor.

Kayseri'de de kırsal kesimlerdeki ilköğretim öğrencilerine yönelik sergilenen Karagöz-Hacivat oyunuyla çocuklar hem eğleniyor hem de bilinçleniyor.

"Kent genlinde 2 bin çocuğa ulaştık"

Yahyalı ilçesinde görevli Orman İşletme Şefi Salih Şahin, AA muhabirine, gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa, temiz bir çevre bırakmanın yolunun ormanları korumak, geliştirmek ve genişletmekle mümkün olduğunu anlatmak için OGM'nin Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu Projesi'ni hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de bu tiyatronun geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini belirten Şahin, "Tüm şefliklerimizdeki orman köylerimizde Sincap Çocuk Tiyatrosu etkinliklerine devam ediyoruz. Çocuklarımıza Hacivat-Karagöz oyunu izlettiriyoruz. Bu yıl kent genlinde 2 bin çocuğa ulaştık." dedi.

"Olmazsa olmazımız orman köylümüzdür"

Şahin, çevre farkındalığını küçük yaşta artırmak için ormanla iç içe yaşayan çocuklara tiyatro etkinliğiyle ulaşıldığını dile getirdi.

Amaçlarının geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere orman sevgisini aşılamak olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarında mücadelede en önemli unsurun halkımızın desteği olduğu, onların desteği olmadan mücadele edilemeyeceği hususları vurgulanmaktadır. Çocukların bilinçli şekilde bilgilendirilmesi, doğal ve su kaynaklarımızın korunması konuları anlatılıyor. Bizim olmazsa olmazımız orman köylümüzdür. OGM olarak en önemli önceliğimiz orman köylüsünün bilinçlendirilmesidir. 1997 yılından beri orman köylüsü çocuklardan depremzede çocuklara kadar 2 milyonun üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır. Bu projeyi bize kazandıran kurumumuza ve meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum. "

Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı Mahallesi'nde tiyatroyu izleyen 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hatice Sıla da tiyatroyu beğendiğini, ağaçları korumayı, dallarının kırılmaması gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Aynı yaştaki Eylül Ceyhan ise tiyatroda ormanları koruyarak, hayvanlara daha çok değer vermek gerektiğini öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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