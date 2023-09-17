Simge, Troya Kültür Yolu Festivali'nde büyük ilgi gördü

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda konser veren Simge'ye Çanakkale halkı büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. "Aşkın Olayım", "Harcandıkça", "Öpücem", "Ben Bazen" gibi hitlerini seslendirirken tüm seyirci Simge'ye eşlik etti. Simge Çanakkale'ye "Çok güzelsiniz" diye seslendi.