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Simge, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu

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Simge, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününde sahne alan Simge, Gaziantepli müzikseverlerle buluştu. Konser alanını dolduran dinleyiciler sanatçıya büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, Gaziantepli müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkıları ve sahne performansıyla dinleyicilere keyifli bir konser akşamı yaşatan sanatçı, festivalin beşinci gününde büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep durağı olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konser programıyla müzikseverleri ağırlamaya devam etti. Festivalin beşinci gününde sahne alan Simge, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Gazianteplilere keyifli bir akşam yaşattı.

Konser alanını dolduran dinleyiciler, sanatçıyı alkışlarla karşıladı. Pop müziğin hareketli ve duygusal eserlerinden oluşan repertuvarıyla sahne alan Simge, performansı boyunca izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Şarkılarına eşlik eden Gaziantepli müzikseverlerle sık sık iletişim kuran sanatçı, sahne enerjisiyle konserin temposunu yüksek tuttu. Dinleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konser, festivalin beşinci gününün öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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