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Simav'da trafik güvenliğine yönelik örnek proje sergisi

Simav'da trafik güvenliğine yönelik örnek proje sergisi
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Kütahya Simav'da Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında 'Okul Önündeki Trafik Güvenliğinin Artırılması' konulu proje sergisi düzenledi. Öğrencilerin yenilikçi çözümleri beğeni topladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları kapsamında hazırlanan "Okul Önündeki Trafik Güvenliğinin Artırılması" konulu proje sergisi düzenlendi.

Sergide öğrenciler tarafından trafik güvenliğine ilişkin geliştirilen çözüm odaklı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek projeleri inceledi ve yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda ortaya koyduğu yenilikçi fikirler takdir toplarken, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin ortak çalışması da dikkat çekti. Projede emeği bulunan tüm eğitim camiasına başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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