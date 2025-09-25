Silopi'de Gençler, Neşet Ertaş'ı Anma Klibi Hazırladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gençler, Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ı vefatının 13'üncü yılında hazırladıkları kliple andı. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerinin de yer aldığı klipte, 'Neredesin Sen' türküsü seslendirildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Silopi Gençlik Merkezi müzik atölyesi öğrencileri, Müzik Eğitmeni Zübeyde Tekeş gözetiminde bir anma klibi hazırladı. Klipte, ilçenin tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve Habur Sınır Kapısı görüntülerine yer verildi. Öğrenciler, Ertaş'ın unutulmaz eseri 'Neredesin Sen' türküsünü nakaratlar halinde söyledi.

'GENÇLERİMİZE TÜRKÜLERİMİZİ AKTARMAK İSTEDİK'

Müzik Eğitmeni Zübeyde Tekeş, "25 Eylül Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Biz bu yıl dönümüne özel bir anma hazırladık. Amacımız hem Silopi'de güzel işler yapılabileceğini göstermek hem de halk ozanımızı yeni nesillere türkülerimiz aracılığıyla aktarmak" dedi.

Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer ise, "Ahilik Haftası kapsamında hem ilçemizi tanıttık hem de büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andık. Bu çalışmaya emek veren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),