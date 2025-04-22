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Silifke'deki Gelincik Tarlaları Görenleri Büyülüyor

Silifke'deki Gelincik Tarlaları Görenleri Büyülüyor
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Mersin'in Silifke ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincik çiçekleri tarlaları kırmızıya bürüyerek fotoğraf tutkunlarını ve doğa severleri kendine çekti. Aileleriyle birlikte doğada vakit geçirenler, bu doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, kapladığı tarlaları kırmızıya bürüdü.

Yeşilovacık Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla gelincik çiçekleri açtı.

Tarlaları kırmızıya boyayan gelincikler, görenlerin dikkatini çekti.

Gelincik tarlaları, fotoğraf tutkunlarını da ağırladı.

Yoldan geçenler, araçlarını durdurup gelincikleri fotoğrafladı.

Eşi ve çocuklarıyla gelincik tarlasını gezen Celal Çay, gazetecilere, ailecek doğayı çok sevdiklerini söyledi.

Gelincikleri yoldan geçerken tesadüfen gördükleri belirten Çay, "Bu gelincik tarlalarını gördüğünüzde durmamak elde değil. Ailemizle bu güzelliğin içinde vakit geçirdik. Anılarımızı fotoğrafladık." diye konuştu.???????

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Kaynak: AA / Kültür Sanat
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