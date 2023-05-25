Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Siirt Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması'nda 40 yarışmacı hünerlerini sergiledi. Yarışmada perde pilav birinci oldu.

Siirt'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması"nda 40 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde 15 Temmuz Meydanı'nda yemek yarışması düzenlendi.

Siirt'in yöresel lezzetlerinden perde pilav, kitel (etli, pirinçli ve reyhanı içli köfte) ekşili sumak, kışlık Siirt dolması ve bumbar (cokat) ile 29 kişinin ana yemek kategorisinde yer aldığı, 11 kişinin de yöresel tatlılardan aside (un helvası) varak keak (pekmez tatlısı) imçerket (şekerli katmer) ile yarıştığı yarışmanın jüri heyetinde gastronomi yazarı danışman şef Mehmet Kudat, ürün geliştirme ve konsept danışmanı Tahir Edebali, Mehmet Türksoy, Levent Avcı ve büryan ustası Murat Kayaalp yer aldı.

Jüri üyeleri, yarışmacıların görselliğe önem verdiği ve tabakları süslediği yarışmada masaları dolaşarak yemek ve tatlıları puanlandırdı.

Ana yemek kategorisinde perde pilavla Hülya Özyeşil birinci, Ayşe İlhan ikinci, Şerife Varol üçüncü, tatlı kategorisinde Türkan Barak birinci, Emine Bulgak ikinci ve Zeynep Erkoyuncu üçüncü oldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in çok zengin bir mutfak kültürünün bulunduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler Siirt'in tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Barış Kezer de yarışmaya yoğun başvuru yapıldığını belirtti.

Kezer, farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan Siirt'in doğa güzelliklerinin yanında zengin bir mutfak kültürüne de sahip olduğunu aktardı.

Yarışmada, birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek ve üçüncüye de gram altın verildi.

Hacıbektaşoğlu, etkinliğe katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile stantları gezdi, yöresel ürünleri inceledi.