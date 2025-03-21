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Siirt'te Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Siirt'te Nevruz Bayramı, halk oyunları gösterileri, def dinletisi ve temsili demir dövme etkinlikleri ile coşkuyla kutlandı. Vali ve protokol üyeleri halkla birlikte halaylar çekti.

Siirt'te Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

SİİRT - Siirt'te baharın gelişi Nevruz Bayramı çeşitli etkinlikleri ile kutladı.

Valilik tarafından düzenlenen programda, halk oyunları gösterisi, def dinletisi, örs üzerinde çekiçle temsili demir dövme gibi etkinlikler yapıldı. Ardından kutlama alanında hazırlanan odunlarla Nevruz ateşi yakıldı. Kutlama alanında yakılan ateş üzerinden vatandaşlar atladı. Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri halkla birlikte halaylar çekerek, Nevruz'u çoşku içinde kutladı.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Kültür Sanat
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