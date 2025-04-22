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Siirt'te 23 Nisan Uçurtma Şenliği Coşkusu

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Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar neşeyle uçurtma uçurdu, çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Siirt'te 23 Nisan dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

SİİRT - Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu önünde uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okul önünde düzenlenen şenlikte, öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlenirken, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi. Etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, halay çekme, kek ve meyve suyu ikramlarıyla da şenlik havası daha da renkli hale geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Siirt'te çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını belirten Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, tüm okullarda farklı etkinlikler yapıldığını söyledi. Sadoğlu, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dün ilimizde çocuk oyunları şenliğini gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımızla uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. 23 Nisan haftası münasebetiyle pek çok etkinlik yapmayı planladık. Bunları planlarken böyle bir etkinlikte yapmaya karar verdik. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi mutlu. Alanımız oldukça güzel. Amacımız, çocuklarımızın her zaman mutlu olması" dedi.

Öğrencilerden Asya Gök ise, "Uçurtma uçurmayı çok seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Çok eğlendiğini dile getiren öğrenci Zana Toprak da, "Bugün bizim bayramımız, uçurtma uçurduk, çok eğlendik bütün çocukların bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Kültür Sanat
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