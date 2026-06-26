Sıfır atık yarışmasında başarılı olan öğrencilere gezi ödülü

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre Kulübü tarafından düzenlenen Sıfır Atık Yarışması'nda başarılı olan öğrenciler için Trabzon'a günübirlik gezi düzenlendi.

Geziye katılan öğrenciler, Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Sümela Manastırı, Uzungöl ve Sultan Murat Yaylası'nı gezdi.

Geziyle, öğrencilerin çevre bilincinin desteklenmesi ve tarihi ile doğal değerlere yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin eşlik ettiği gezide öğrenciler, yıl boyunca yürüttükleri çalışmaların ardından sosyal ve eğitici bir gün geçirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı