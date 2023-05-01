Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Köpek, Kadın, Erkek' oyunu Bodrum'da sahnelendi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Adanalılar Derneği'nin destekleriyle sahnelenen 'Köpek, Kadın, Erkek' oyununu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve ilçeli sanatseverler izledi. Sibylle Berg'in yazdığı ve Caner Cindoruk'un yönettiği, orta yaşta bir çiftin ilişkisinin köpeklerinin ağzından anlatıldığı tek perdelik oyunun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.