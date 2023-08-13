Seyhan Belediyesi Çırçır Fabrikası'nı Sanat Merkezi'ne Dönüştürüyor

Seyhan Belediyesi'nin eski Çırçır Fabrikası'nı Seyhan Sanat Merkezi'ne dönüştürme çalışmaları hızla sürüyor. Eylül ayında tamamlanması planlanan restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından Adana, farklı sanat etkinliklerinin aynı anda yapılabildiği bir merkeze kavuşacak.

1950'li yıllarda inşa edilen ve uzun yıllar boyunca kent ekonomisine katkıda bulunduktan sonra faaliyetleri durduğu için atıl hale gelen Çırçır Fabrikası Seyhan Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Başkan Akif Kemal Akay'ın kültür ve sanat kenti Seyhan hedefi doğrultusunda Seyhan Sanat Merkezi'ne dönüştürülmek üzere 29 Aralık'ta temeli atılan Çırçır Fabrikası'nda sona doğru yaklaşıldı. Eylül ayında tamamlanıp hizmete açılması planlanan Seyhan Sanat Merkezi, kentin büyük bir eksikliğini tamamlayacak.

AYNI ANDA FARKLI ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İki ayrı yapıdan oluşan Sanat Merkezi'nde taş bina içerisinde konser salonu, defile, sergi ve benzeri amaçlarla kullanılacak çok amaçlı bir salon, diğer bina ise 7 farklı atölyeyi barındıran bir yapı olarak sanatseverlere hizmet verecek. Merkezin açık alanı da başta yazlık sinema gösterimleri olmak üzere farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Seyhan Sanat Merkezi, kentin sanat ve kültür ihtiyacını karşılayacak kapasitesiyle Adana'nın gözbebeği olacağını dile getiren Başkan Akay, şunları söyledi:

"25 milyonluk yatırımla Adana'ya yakışan bir sanat merkezini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki ay açılışını gerçekleştirmeyi planladığımız Seyhan Sanat Merkezi, Adana'da kültür sanat etkinliklerinin kalbinin attığı bir merkez haline gelecek. Adana'mıza hayırlı, uğurlu olsun."