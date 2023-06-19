Sevgi Temalı Fotoğraf Yarışması'nın Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Odunpazarı ve Mihalıççık Belediyeleri'nin Cumhuriyet'in 100 Yılı kapsamında düzenlediği 'sevgi' temalı "Severek Sevilerek 100 Yıl" Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın kapanış töreni, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur, Reha Bilir, Alper Meranezlioğlu ve Serdar Akyay'ın jüri üyeliği yaptığı yarışmanın kapanış programına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Program kapsamında ilk olarak yarışmaya katılan 45 adet fotoğrafın sergilendiği fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Başkan Kurt ve beraberindeki protokol yarışmaya katılan ve sergilenmeye layık görülen fotoğrafları tek tek inceledi.

Fotoğraf sergisinin ardından protokol konuşmaları kapsamında fotoğraf yarışmasının jüri üyelerinden Osman Yaşar Tanaçan, 'Severek Sevilerek 100 Yıl Uluslararası Fotoğraf Yarışması için emeği geçen ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti. Tanaçan'ın konuşmasının ardından Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum konuşma yaptı. Başkan Çorum, "Sevgi insanlığı bir arada tutan bir bağdır. Sevginin en güzel tanımının da bizim coğrafyamızda yaşamış olan Yunus Emre'den doğduğunu düşünüyoruz. Sevgi denildiğinde Eskişehir'den Mihalıççık'tan çıkan bir öğreti var. Bu öğretinin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Osman Yaşar Tanaçan hocam ve Kazım Başkan sevginin fotoğraflarını Eskişehir'de toplamamıza vesile oldular. Biz de böyle bir projede ortak olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet'imizin 100 yılında yaptığımız etkinlikler kapsamında en önemli imgeyi Yunus Emre ve Atatürk'ü birleştirmek olarak değerlendirdik. İş birliği ortağımız Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'a teşekkür ediyorum. Bu sergiyi Yunus Emre'de açacaktık fakat seçim yasakları dönemine geldiğinden dolayı gerçekleştiremedik. Keşke seçim sonuçları da sevgiyi, aşkı ve dostluğu bir araya getirecek şekilde olsaydı fakat olmadı. Türkiye, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. Bunun önüne geçmek isteyen kim olursa olsun, karşısında bizim gibi Atatürk çocuklarını bulacaktır. Bu fotoğraf sergisinin sevgi ve barış ile anılması ve bundan sonrada geleneksel hale dönüşerek ilerlemesi en büyük hedeflerimizden birisidir. Katkılarından dolayı Osman Yaşar Tanaçan ve Feyyaz Bodur'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Konuşmaların ardından Leonida Timuş ve Pınar Ayhan muhteşem bir konser programı ile sanatseverlere müzik şöleni sundu.