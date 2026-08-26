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Şems-i Sivasi Kütüphanesi Yenileniyor

Şems-i Sivasi Kütüphanesi Yenileniyor
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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 3'üncü kütüphanesi olan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, onarım çalışmalarının ardından daha modern ve nitelikli bir yapıya kavuşacak.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 3'üncü kütüphanesi olan Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, onarım çalışmalarının ardından daha modern ve nitelikli bir yapıya kavuşacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ın önemli kültür ve eğitim merkezlerinden Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde başlatılan kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, yüzde 20'lik kısmı tamamlanan kütüphanenin gelecek yıl nisanda hizmete açılacağını belirtti.

Kütüphanede bazı yapısal sorunlar olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah onarım çalışmaları bittiğinde bu yapısal sorunlar giderilmiş olacak. Kütüphanemiz daha nitelikli, daha modern bir hale gelmiş olacak. Yapılan yenilemeyle birlikte kütüphanenin kullanım kapasitesinde de önemli ölçüde artış olacak. Mevcut durumda 600 kişilik olan kapasite, çalışmaların tamamlanmasıyla 1000 kişiye çıkacak. Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen 3'üncü kütüphanesi. Çalışmalar tamamlandığı zaman Sivas'a yakışır bir yapıya kavuşacak. İnşallah böylesine çok ziyaret edilen bir kütüphaneyi şehrimize yakışır hale getirmiş olacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

???????İncelemede, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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