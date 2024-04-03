Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde birinci olan öğrenci Çanakkale'yi görmek istiyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında yazdığı kompozisyonla Türkiye birincisi olan 8. sınıf öğrencisi Havin Erbaş, ülkenin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale'yi görmek istiyor.

Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılmaya karar verdi.

Çanakkale'de annelerin, askerlerin, 7'den 70'e herkesin omuz omuza vererek yazdığı kahramanlık destanını kaleme alan Erbaş, 2 haftada yazdığı "Zafer Türküsü" adlı kompozisyonuyla Türkiye birincisi oldu.

Başarısıyla ilçenin gururu olan Erbaş'a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erbaş, AA muhabirine, Türkçe öğretmeni Songül Yamanoğlu yarışmayı duyurduğunda heyecanlandığını söyledi.

Öğretmeninin isteği üzerine yarışmaya katılma kararı verdiğini belirten Erbaş, "Bu kompozisyonu kaleme aldığımda Çanakkale Zaferi'nde fedakarca savaşan Mehmetçiklerimiz, şehitlerimiz aklıma geldi. Cephe gerisinde olan annelerimizi düşündüm. Onların cephenin arkasındaki mücadelesinden bahsettim kompozisyonumda. Bu süreç tabii ki uzun sürdü. Birkaç defa yazdım. En sonunda da başarıyı getiren kompozisyonu ortaya çıkardım." dedi.

"Çanakkale'yi görmeyi çok istiyorum"

Kaleme aldığı yazıyla çocuklara ve gençlere örnek olmak istediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Ben hayallerimin peşinden koştum. Bu hayallerimi gerçekleştirdim. Buradaki arkadaşlarıma ve tüm halkımıza sesleniyorum, lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun ve başarabileceğini düşündüğünüz şeyleri bırakmayın. Çanakkale'yi görmeyi çok istiyorum ve orayı görmek için çok çabalayacağım. Bu süreçte bana destek olan aileme, öğretmenlerime ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum. İlçe kaymakamımız Ali Ekber Ateş, beni makamında ağırladı. Benimle gurur duyduğunu ifade etti ve beni ödüllendirdi. Kendisine teşekkür ederim."

?Türkçe öğretmeni Yamanoğlu da Türkiye birinci olan öğrencisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Erbaş'ı tebrik eden Yamanoğlu, "Bu tür yarışmalara katılımın daha çok olması gerekiyor. Havin bu bölgede çok iyi öğrenciler olduğunu tüm Türkiye'ye duyurdu. Bu sayede bu topraklarda çok iyi öğrenciler yetiştirdiğimizi kanıtlamış olduk. Biz bunun bir adım olduğuna, devamının geleceğine inanıyoruz. Bu başarılar devam edecek." diye konuştu.