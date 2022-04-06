Şeli Elvaşvili'nin kadın sanatçılara odaklanan koleksiyonu Akaretler'de izleyicisiyle buluşuyor

Türk çağdaş sanatının önemli destekçisi ve koleksiyoneri Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonunundan bir seçki, Akaretler'de gerçekleşen Artweeks@Akaretler'in 6. Edisyonunda izleyicisiyle buluşuyor. Koleksiyon, özellikle kadın sanatçılara odaklanan bir seçki sunuyor.

Elvaşvili'nin koleksiyonunda Türkiye'de yakından takip edilen 11 sanatçının 12 eseri yer alıyorken; en önce çıkan eserler arasında 2013 senesinde gerçekleşen 5. Gala Modern etkinliğinde sergilenen Selma Gürbüz'ün kimonosu, İnci Eviner'in "Harem" adlı eseri, Azade Köker'in Kırmızı Ev'i ve Gülay Semercioğlu'nun büyük ebatlardaki "To Change of Earth' eseri öne çıkanlar arasında bulunuyor. Elvaşvili'nin koleksiyonunda yer alan diğer sanatçılar ise; Arzu Başaran, Ebru Uygun, Deniz Bilgin, Gözde İlkin, Jennifer İpekel, Selma Gürbüz, Seyhun Topuz ve Yaşam Şaşmaz. Elvaşvili'nin koleksiyonu ve tüm sergi Artweeks@Akaretler kapsamında 30 Mart- 10 Nisan tarihleri arasında 11: 00-21: 00 saatleri arasında izleyicilere açık olacak.

KOLEKSİYONUN TEMELİ 1980'Lİ YILLARA DAYANIYOR

Sevdiği sanat eserleriyle yaşamaktan mutluluk duyan koleksiyoner, kurucu ortağı olduğu Space Gayrimenkul'un ofislerinde de sanat eserlerine yer veriyor. Space Gayrimenkul'un 2016 senesinde açılan Nişantaşı şubesi Pop-up sergi mekanı olarak kurgulanmış olup, galerilerle iş birliği dahilinde bugüne kadar belirli sergilere ev sahipliği yaptı. Elvaşvili aynı zamanda Zekeriyaköy'de yeni açılan Space Zekeriyaköy şubesinde ise ilerleyen dönemlerde belirli sanatçılara ev sahipliği yapılacağını iletti. Elvasvili aynı zamanda İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından organize edilen Gala Modern etkinliğinin öncüsü olmuş, zaman içerisinde eğitim ve sanata destek yarışında belirli görevler almıştır.

Artweeks@Akaretler de sergilenen koleksiyonun temelleri 1980'li yıllara dayanıyor. Elvaşvili'nin sanata olan ilgisi ise lise yıllarında başlıyor. ArtWeeks Akaretler'de yer alan "Şeli Elvaşvili Koleksiyonu" özellikle kadın sanatçılara odaklanan bir seçki sunuyor. Kadın sanatçıların temsilini güçlendirmek, kutlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla seçilen bu seçki, Elvaşvili için büyük önem taşıyor.