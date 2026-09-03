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Sivas Kongresi'nin 107. Yılında Milli İrade Kıyafetleri Sergisi

Sivas Kongresi'nin 107. Yılında Milli İrade Kıyafetleri Sergisi
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4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerinde halk dansları gösterisi yapıldı ve Selçuklu'dan Cumhuriyet'e milli irade kıyafetleri öğrenciler tarafından sergilendi. Program, Misak-ı Milli Halısı kesim töreniyle sona erdi.

4 Eylül Sivas Kongresinin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Selçuklu'dan Cumhuriyet'e milli irade kıyafetleri sergilendi.

4 Eylül Sivas Kongresinin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kongre Meydanı'nda ilk olarak Halk Dansları gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride Türk toplulukları yerel danslarını oynadı. Ardından Amasya, Sivas, Tokat ve Kayseri Olgunlaşma Enstitülerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan, Selçuklu'dan günümüze milli irade kıyafetleri yine öğrencilerin üzerinde sergilendi. Çok sayıda Sivaslı'nın takip ettiği program Misak'ı Milli Halısı kesim töreni ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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