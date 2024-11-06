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SEKA Kağıt Müzesi 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

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Kocaeli'de 2016 yılında açılan SEKA Kağıt Müzesi, sanayileşme ve kağıt üretim sürecinin önemli izlerini sunarak 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müzede, kağıt üretiminde kullanılan tarihi makineler ve el yapımı kağıt atölyeleri yer alıyor.

Türkiye'de sanayileşme ve kağıdın üretim süreci ile Cumhuriyet döneminin izlerini bünyesinde barındıran SEKA Kağıt Müzesi'ni açıldığı 6 Kasım 2016'dan bu yana 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçi gezdi.

Kocaeli'de 1936 yılında açılan SEKA Kağıt Fabrikası, kapanmasının ardından yaklaşık 3,5 yıl süren restore çalışmaları sonucu müzeye dönüştürüldü.

Kağıt üretiminde kullanılan eski makinelerin de sergilendiği, 12 bin 345 metrekare büyüklüğe sahip müze, 18 salonu, 115 vitrin, 443 belge, 337 objesiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzeyi açıldığı 6 Kasım 2016'dan bu yılın ekim ayı sonuna kadar 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçi gezdi.

El yapımı kağıt, kağıt sanatları, sanat ve ahşap atölyeleri de 45 bin 678 kişiye hizmet verdi, 36 süreli sergiye ev sahipliği yaptı.

"Burası bir sanayi müzesi"

SEKA Kağıt Müzesi Koordinatörü Hüseyin Saban, AA muhabirine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Endüstriyel Dönüşüm Projesi" olan SEKA Kağıt Müzesinin dünyanın en büyük kağıt müzesi olarak 8 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Saban, 4 katlı ve 18 salona sahip müzede Kocaeli'nin tarihi, kağıt üretim aşamaları, SEKA'nın kente kattığı sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetleri içeren bilgiler bulunduğunu anlattı.

Müzeyi ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 11 bin 787 ziyaretçinin gezdiğini belirten Saban, "Gezi ziyareti dışında el yapımı kağıt, kağıt sanatları, sanat ve ahşap atölyelerimiz var. Buralarda da 45 bin 678 kişi etkinliklere katıldı. Müzemizde, Türkiye'nin günümüze kadar olan sanayileşme dönemleri görülebiliyor. Özellikle gelecek nesillere, Türkiye'nin sanayileşmesi, kağıt üretiminin aşamaları ve fabrikanın kentte kattığı değerleri aktarmaya çalışıyoruz. Geri dönüşüm ve sıfır atık alanında atölyeler açarak gelecek nesillere bunları aktarmak üzere hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Saban, fabrika dönemine ait makinelerin sergilendiği müzede kağıt üretim aşamaları ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinin ziyaretçilere anlatıldığını kaydetti.

Müzenin yurt içi ve dışından ilgi gördüğünü dile getiren Saban, "Burası bir sanayi müzesi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve ABD'den ziyaretçiler müzemize geldiğinde hayrete düşüyor. Daha önce bu kadar büyük bir sanayi müzesini gezmediklerini bize aktarıyorlar. Makineleri inceleyip, soru soruyorlar. Fabrikanın bu yapıda korunup gelecek kuşaklara aktarılmasından memnuniyet duyduklarını bize aktarıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Kültür Sanat
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