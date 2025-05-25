Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası'na özel anlamlı gösteri

Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası'na özel anlamlı gösteri
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Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası'na özel anlamlı gösteri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde, Müzeler Haftası'na özel gösteri düzenlendi.

Şehitler Abidesi'nde Müzeler Haftası'na özel anlamlı gösteri

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde, Müzeler Haftası'na özel gösteri düzenlendi.

Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde anlamlı bir gösteri düzenlendi. Abideyi ziyarete gelen ziyaretçiler, Çanakkale Muharebeleri'ni anlatan sürpriz canlandırma gösterisiyle karşılaştı. Çanakkale Muharebeleri'ni anlatan gösteriyi seyreden ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Düzenlenen gösteride tarih yeniden canlandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Kültür Sanat
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