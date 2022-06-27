Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

AA - Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adı Mersin'de kültür merkezinde yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın adı, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesindeki kültür merkezine verildi.

Gülnar Kültür Merkezi'nin isminin, "Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şehidin adının yazılı olduğu tabela, düzenlenen törenle kültür merkezi binasına asıldı. Şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşlerinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan şehit babası Nebi Ulupınar, oğlunun adının yaşatılmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ulupınar'ın mezun olduğu Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de şehit ailesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında, 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulupınar ile Piyade Teğmen Murat Alyakut ve Piyade Onbaşı Enes Koç da şehit olmuştu.

AA / Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat

Piyade Gülnar Mersin Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title