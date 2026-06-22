Haberler

Şehit babasının tesellisi gemi maketleri

Şehit babasının tesellisi gemi maketleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonlu Oktay Tuncer, oğlunun 2020'de İdlib'de şehit olmasının ardından yöneldiği gemi maketi yapımında 4 yılda 20'ye yakın ürün ortaya çıkardı - Tuncer: - "Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum. Her şeyi unutuyorum"

Trabzon'da yaşayan şehit babası Oktay Tuncer, oğlunun şehadetinin ardından acısını hafifletmek için başladığı gemi maketi yapımını 4 yıldır sürdürüyor.

Kamu kurumundan emekli olan 4 çocuk babası Tuncer, oğlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından acısını hafifletmek için gemi maketi yapımına yöneldi.

İnternet üzerinden sipariş ettiği malzemelerle evinin balkonunu atölyeye çeviren Tuncer, yüzlerce parçadan oluşan gemi maketlerini sabırla birleştiriyor.

Tamamladığı maketleri evinin salonunda sergileyen Tuncer, beğenenlere ise maketleri hediye ediyor.

Nostaljik değeri olan eski cep telefonlarını da bir araya getiren Tuncer, bunlardan da 100 parçalık koleksiyon oluşturdu.

"Günde yaklaşık 5 saat çalışarak bir gemi maketini 3-4 ayda tamamlıyorum"

Oktay Tuncer, AA muhabirine, oğlunun şehit olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Acısını hafifletmek için doktora gittiğini ancak çözüm bulamadığını belirten Tuncer, daha sonra gemi maketi yapımına yöneldiğini ifade etti.

Tuncer, siparişle temin ettiği parçaları bir araya getirip gemi maketleri yapığını dile getirdi.

Süreçte büyük emek vererek 20'ye yakın maket gemi ürettiğini vurgulayan Tuncer, günde yaklaşık 5 saat çalışarak bir gemi maketini 3-4 ayda tamamladığını belirtti.

Tuncer, yaptığı ürünleri satmadığını, beğenen kişilere hediye ettiğini kaydetti.

"Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum"

Üretim yaparken kendisini tamamen işine verdiğine işaret eden Tuncer, "Gemi maketlerini yaparken kendimden geçiyorum. Her şeyi unutuyorum." dedi.

Tuncer, nostaljik değeri olan eski cep telefonlarını da toplamaya başladığını dile getirerek, onlarla yaklaşık 100 parçalık koleksiyon oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!