8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne Şehir Tiyatrolarının, 2 oyunu konuk oluyor - Haberler

İBB Şehir Tiyatroları; Tiyatro Frankfurt'un 2-8 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği 8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin ve Zehir oyunlarıyla konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Frankfurt Başkonsolosluğu'nun destekleriyle düzenlenen festival; kültürleri sanatın gücüyle buluşturmayı, toplumların yaşam kalitesini sanatla, tiyatroyla yükseltmeyi amaçlıyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, 3 Haziran 2022 Cuma günü 19.00'da Gallus Theater'da,

Lot Vekemans'ın yazdığı Şaban Ol'un çevirip yönettiği Zehir, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü 19.00'da Gallus Theater'da sahneleniyor.

Festival programında Türkiye'den önemli sanatçıların atölye ve söyleşileri de yer alıyor. 4 Haziran 2022 Cumartesi günü 17.00'de Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de festival kapsamında bir atölye düzenliyor.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…

"Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, "boğaz havasının içine ettiniz" diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, "üç anlatıcı'lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve 'kadın'ın hikâyesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir.

Lot Vekemans'ın yazdığı Şaban Ol'un çevirip yönettiği oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor.

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